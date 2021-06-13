الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع «الإسلامية للأمن الغذائي»

دبي(الاتحاد)

وقعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مذكرة تفاهم مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بهدف البناء على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والمنظمة، والتعاون في تعزيز كامل منظومة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بالمنظمة والعالم.

جاء ذلك خلال زيارة معاليها والوفد المرافق لها لجمهورية كازاخستان مؤخراً بهدف بحث سبل التعاون لتعزيز الأمن الغذائي المشترك. حيث التقت معاليها بمعالي أسكار مامين، رئيس وزراء كازاخستان وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وبموجب الاتفاقية، سيحدد مكتب الأمن الغذائي والمائي في الإمارات خبراء إماراتيين للمشاركة في أنشطة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في إطار برنامج «الحوكمة الاستراتيجية للأمن الغذائي»، حيث سيعملون على تطوير نماذج بهدف إنشاء معايير ومؤشر مستقل للأمن الغذائي ومنتدى منظمة التعاون الإسلامي لتقييم جاهزية الأمن الغذائي في هذه الدول، حيث من المتوقع إطلاقهما خلال الفترة ما بين شهري فبراير ومايو 2022. وتغطي الاتفاقية - التي تمتد 12 شهراً - أنشطة ما قبل الإطلاق وما بعد الإطلاق لكل من المؤشر.

وقالت معالي مريم المهيري: «تلعب كازاخستان دوراً رئيسياً في تعزيز الأمن الغذائي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول الأخرى، حيث تستغل 70% من مساحة أراضيها لزراعة المحاصيل وتنمية الثروة الحيوانية. ويمكن لدولة الإمارات أن تساهم بشكل كبير في تعزيز إمكانات كازاخستان الهائلة من خلال توظيف خبراتها الفنية والتقنية في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك إنشاء المقاييس والمؤشرات وتنظيم المنتديات. ستساعد الاتفاقية في تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات من أجل تحقيق المصلحة المشتركة في مجال الأمن الغذائي».

وأضافت معاليها: «أتوجه بالشكر إلى كل المسؤولين الذين التقينا بهم خلال زيارتنا لكازاخستان على تعاونهم وحفاوة الاستقبال. ويتطلع مكتب الأمن الغذائي والمائي إلى البدء في مرحلة جديدة من الأعمال والمشاريع الزراعية داخل منظمة التعاون الإسلامي للمساعدة في تعزيز الأمن الغذائي للجميع».

وقبيل توقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، عقد وفد دولة الإمارات اجتماعات مشتركة مع نظرائهم في كازاخستان وغيرهم من المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك معالي عماروف سابارحان كيسيكبايفيش، وزير الزراعة في جمهورية كازاخستان، وكيلمبيتوف كايرات نيماتوفيش، رئيس وكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات ومحافظ مركز أستانا المالي الدولي.

كما التقى الوفد عدداً من المسؤولين وأُطلع على بيانات حول الصادرات الغذائية في كازاخستان من قبل عدد من ممثلي الأعمال الزراعية.

وعلى هامش الاجتماع مع معالي أسكار مامين، شهدت معالي مريم المهيري توقيع اتفاقية بين موانئ دبي العالمية والشركة الكازاخية الوطنية لإدارة مشاريع القطارات، وذلك لتطوير مشروع الميناء الجاف في جنوب كازاخستان، مما سيدعم خطط تنويع مصادر الاستيراد ويعزز الأمن الغذائي.

كما سيقوم المشروع بتعزيز الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في مشروع طريق الحرير الذي يهدف لتعزيز التبادل التجاري. حضر توقيع الاتفاقية مجموعة من ممثلي شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية، بهدف تكامل الاستثمارات الإماراتية ضمن منظومة عمل واحدة تساهم في إنتاج الغذاء ونقله بأحدث الخدمات اللوجستية.

وشهدت معاليها خلال الزيارة، توزيع مساعدات إنسانية كجزء من حملة «100 مليون وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» في أبريل الماضي. حيث ألقت معاليها كلمة خلال الحفل الذي شهد توزيع المساعدات الغذائية. وتعد جمهورية كازاخستان واحدة من 30 دولة تستفيد من المبادرة.

دكتوراه

شهدت الزيارة حصول معالي مريم المهيري على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة جوميليوف أوروآسيا الوطنية، تقديراً لجهود معاليها في دفع أجندة الأمن الغذائي العالمي.

شكلت زيارة معالي مريم المهيري والوفد المرافق لها إلى كازاخستان المحطة الأخيرة في جولة شملت زيارة إلى جمهورية تتارستان الروسية استمرت 3 أيام ما بين7- 9 يونيو الجاري، حيث التقت معاليها عدداً من المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الغذاء.