مختبرات «بلدية الشارقة» تحصل على اعتماد «اليوكاس»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة حصول إدارة المختبرات المركزية على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد البريطانية «اليوكاس» للمرة الـ22 على التوالي، حيث جددت «الهيئة» الثقة بمختبرات البلدية بعد إنجاز أعمال التدقيق السنوي كافة على الجودة الفنية لمختبر الأغذية ومختبر البيئة والمواد الاستهلاكية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقالت الشيخة شذى المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، إن مختبرات بلدية مدينة الشارقة مرت بمراحل تطويرية مختلفة حتى وصلت إلى النموذج الحالي من المختبرات الأولى من نوعها، والتي تمتاز بدقة التحليل والنتائج وتحتوي على أفضل المعدات والأدوات اللازمة للتحليل المخبري، ما أهلّها للحصول على أرقى شهادة مخبريه في العالم، وهي شهادة الجودة لمختبرات الفحص والمعايرة: ISO/IEC 17025:2017 من قبل المؤسسة ذاتها والمفوضة عالمياً بمنح هذه الشهادة.

وأوضحت أنه تم إنجاز التدقيق السنوي على نظام الجودة الفنية لمختبر الأغذية ومختبر البيئة والمواد الاستهلاكية في مجال التحاليل المخبرية للمنتجات الغذائية والمياه والذي استمر لمدة يومين، وصولاً إلى تجديد الاعتماد للمرة الـ 22 على التوالي منذ 1999 كأول مختبر حكومي في الشرق الأوسط ينال هذا الاعتماد، وهو ما يعزز من إنجازات بلدية مدينة الشارقة في المجالات كافة، وخصوصاً المجالي الصحي بما يتوافق مع استراتيجيتها وأهدافها.

وفي السياق ذاته، أفادت الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية، أنه تم خلال التقييم تقديم شرح مفصل عن آلية عمل المختبرات والمراحل التي تمر بها عملية التحليل وفق أفضل المعايير.