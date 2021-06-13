بلدية العين تستكمل مشروع تأهيل «شعبة الوطاة»

‎العين (وام)

استكملت بلدية مدينة العين تأهيل منطقة شعبة الوطاة السكنية، من خلال تجميل المواقع والمساحات الخضراء في المنطقة، بما يحافظ على البيئة والموارد الطبيعية، بجانب توفير مرافق ترفيهية وخدمية. يركز المشروع على تخطيط وتطوير المنطقة، بما يحقق أعلى مستويات الراحة والرفاهية والأمان للسكان، وفق أعلى المعايير الهندسية. ‎ويشمل تجميل منطقة الملاعب بزراعة أشجار الزينة والمسطحات الخضراء والأشجار المثمرة في الحدائق والتي يصل عددها لحوالي 2100 شجرة، لتشكل متنفساً طبيعياً لسكان المنطقة. ‎

وقالت المهندسة لما الخييلي مديرة المشروع، إن البلدية تهدف إلى الوصول لبيئة حضرية مستدامة، توفر وتقدم الخدمات والبنية التحتية للمنطقة التي تتكون من 1580 وحدة سكنية، عبر استحداث أماكن للاستراحة والاسترخاء وممارسة الأنشطة الرياضية وإنشاء أماكن ألعاب للأطفال. ‎وأوضحت أن المشروع يتضمن تنفيذ 9 حدائق تتفاوت مساحاتها بين 4500 متر مربع للحديقة العائلية الواحدة، و24000 متر مربع للحديقة المركزية في منطقة شعبة الوطاة، بما يحقق أفضل معايير الجودة. وبدأت أعمال تنفيذ مشروع تطوير شعبة الوطاة في نهاية عام 2016.