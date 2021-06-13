6 ميداليات لـ«بوليتكنك أبوظبي» في مسابقة «التقني للمهارات»

أبوظبي (الاتحاد)

نجح طلبة جامعة بوليتكنك أبوظبي التابعة لمعهد التكنولوجيا، ضمن منظومة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في الفوز بـ6 ميداليات منها أربع ذهبيات، خلال الدورة الـ12 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، التي نظمها «أبوظبي التقني» مؤخراً، بمشاركة موسعة لطلبة مواطنين يمثلون نخبة من الجامعات الدولية والمحلية المرموقة، حيث حصدت جامعة «بوليتكنك أبوظبي» أربع ذهبيات في هندسة تقنيات السيارات، وهندسة دهان السيارات، وهندسة حلول برمجيات تقنية المعلومات، وهندسة الروبوتات المتحركة، كما فازت بالميدالية البرونزية في هندسة الرسم الهندسي «الأوتوكاد»، وبرونزية أخرى في النحت بمؤازرة الحاسوب.

وقال الدكتور علي عبدالله النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي، إن المسابقة تشكل أهمية علمية كبرى، حيث تشارك فيها نخبة من الجامعات العالمية والمحلية المتميزة، بجانب المواهب المتقدمة في المؤسسات التعليمية الأخرى، ومن هنا يحرص «بوليتكنك أبوظبي» على المشاركة فيها، خاصة أنها الحدث العلمي السنوي البارز، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ونظمه «أبوظبي التقني» الذي يقود منظومة متكاملة من المؤسسات الجامعية والثانوية والتدريبية الراقية، والمشهود لها بالكفاءة الفائقة والتخصص العالي، في إطار استراتيجية المركز المتطورة دائماً والهادفة لدعم المواهب الوطنية الشابة من خلال هذه العرس الوطني، الذي يستقطب المواهب الإماراتية المتميزة في مختلف المجالات التقنية والمهنية، وهو الأمر الذي يسهم بدور رئيس في اكتشاف المواهب الوطنية الشابة، ومن ثم يمكن وضعها على المسارات التخصصية التي يتم من خلالها تخريج وصناعة الكفاءات الوطنية المتخصصة والقادرة على رفد الخطط الاستراتيجية للدولة وسوق العمل عامة، بالكوادر الهندسية والتكنولوجية ذات القدرات الفائقة، والمتوافقة مع متطلبات المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي والهندسة والتكنولوجيا اللازمة لتلبية متطلبات المشروعات الصناعية العملاقة التي تنفذها الدولة حالياً ومستقبلاً.

ومن جهته، أوضح الدكتور أسامة إبراهيم رئيس قسم تكنولوجيا هندسة الأنظمة الكهروميكانيكية في بوليتكنك أبوظبي، أن طلبة بوليتكنك أبوظبي تنافسوا في تسع مهارات خلال المسابقة الوطنية، استطاع خلالها طلبة قسم تكنولوجيا هندسة الأنظمة الكهروميكانيكية وحدهم أن يحصلوا على ثلاث ميداليات ذهبية وبرونزيتين، ففي هندسة تقنيات السيارات، فاز بالذهبية، عبدالرحمن إسحاق رئيس، وفي تخصص هندسة دهان السيارات، فاز بالذهبية هزاع منصور المنصوري، وفي هندسة حلول برمجيات تقنية المعلومات، فازت بالذهبية، أنوار هاشم علي، وفي هندسة الروبوتات المتحركة، فاز بالذهبية، راشد خالد علي شاه، وفي هندسة النحت بمؤازرة الحاسوب فاز بالبرونزية فاز بها منصور ناصر الراشدي، وفي هندسة الرسم الهندسي «الأوتوكاد» فاز بالبرونزية، علي راشد بن سعدان، مشيراً إلى أن تفوق طلبة البوليتكنك في مختلف التخصصات، يرجع إلى استراتيجية «أبوظبي التقني» التي تركز على المناهج المتطورة دائماً، والمختبرات عالية الجودة، بجانب التنسيق المستمر ما بين المتطلبات الدراسية للجامعة ومتطلبات التدريب، إضافة إلى أن الطلبة المتدربين يتميزون بالالتزام والمثابرة والجد والحرص على التفوق، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعد مؤشراً لمولد كوادر وطنية جديدة قادرة على صناعة الحاضر والمستقبل، والذي يرسخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو الصدارة العالمية.