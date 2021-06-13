12899 مخالفة انشغال بغير الطريق في أبوظبي

ناصر الجابري (أبوظبي)

‏بلغ عدد المخالفات التي سجلتها شرطة أبوظبي للانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة، 12899 مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي تصنف ضمن المخالفات الخطرة، وتؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة على الطرق، وذكرت شرطة أبوظبي بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت هي 800 درهم و4 نقاط مرورية.

‏وحذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال بغير الطريق، والذي يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

‏ولفتت إلى الاهتمام المستمر بإطلاق حملات توعية مرورية توعوية بكافة اللغات وعبر مختلف وسائل الإعلام، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل رفع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق بأكثر المخالفات المرورية ارتكاباً، ومنها الانشغال بغير الطريق.

‏وأشارت إلى أن هناك عدداً من الأسباب الرئيسة للمخالفة، من بينها استخدام السائق للهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وتناول الطعام والشراب، وانشغال السيدات بالمكياج والرجال بترتيب الملابس، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.