«وقايتك تهمنا» في «مرور رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

دشنت إدارة المرور والدوريات فرع التوعية والإعلام المروري، بالتعاون مع هيئة الموارد العامة وقرية تسجيل اينوك، حملة مرورية وقائية توعوية تحت شعار (وقايتك تهمنا).

حضر إطلاق الحملة العميد احمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، والعقيد صقر بن سلطان القاسمي والمقدم الدكتور محمد عبد الله البحار نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، وذلك في قرية تسجيل – رأس الخيمة (اينوك).

وأوضح العميد أحمد النقبي، بأن تدشين حملة (وقايتك تهمنا)، قد جاء تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة بالدولة، حرصاً على تعزيز أمن وسلامة المجتمع صحياً ومرورياً في ظل جائحة كورونا، من خلال تقديم نصائح وإرشادات الوقاية والسلامة من فيروس كوفيد - 19 مع التأكيد على مواصلة الحفاظ على ضبط أمن الطرق، وفقا لاهداف استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع صحياً ومرورياً سواءً على الطريق العام أو بداخل قرية تسجيل (اينوك).

وأضاف النقبي، بأن برنامج تدشين حملة (وقايتك تهمنا) قد تضمن توزيع الوسائل الخاصة باجراءات الوقاية والسلامة في المركبات، وأدوات التعقيم، فضلاً عن توعية مستخدمي الطريق بالتزام قواعد السير والمرور.

ووجه مدير المرور والدوريات، جميع قائدي المركبات والمتعاملين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة واستخدام أدوات التعقيم عند الخروج من المنزل وقيادة المركبات، واتباع السلوكيات الصحية السليمة التي تكفل أمنهم وسلامتهم صحياً، من دون تعريض حياتهم للخطر، متمنيا للجميع الأمن والسلامة الصحية والمرورية.