«دبي القضائي» يستعرض نتائج الربع الأول

دبي (الاتحاد)

استعرض مجلس إدارة معهد دبي القضائي نتائج الربع الأول لاستراتيجية المعهد «2021 - 2023»، وذلك خلال اجتماعه الدوري الثالث للعام الجاري 2021، والذي عقد عن بُعد، برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد.

وقد ناقش الحضور الموضوعات كافة المدرجة على جدول أعماله، وذلك، في إطار حرص المعهد الدائم على مراجعة أدائه من خلال المؤشرات المتحققة، والعمل المتواصل على تحسينها ورفع كفاءتها في مجالي التدريب القضائي ونشر الوعي القانوني في المجتمع الإماراتي. وإلى جانب استعراض أهم الإنجازات التي تحققت من خلال مؤشرات الأداء، ضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة للمعهد «2021 - 2023»، والتأكيد على المضي قدماً في تحقيق رؤيته كمركز إقليمي للتميز القانوني والعدلي، ورسالته الهادفة إلى تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل مستويات التدريب المهني، والحرص على تطويرهم باستمرار، لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة، حيث يجري كل ذلك انطلاقاً من قيم المعهد الراسخة، والقائمة على الثقة والاحترافية والتنافسية.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة آليات وخطط تطوير كافة البرامج التي يقدمها، المعهد من دبلومات متخصصة في مجال العلوم القانونية والقضائية، إلى جانب اعتماد النتائج النهائية للدفعة العاشرة من منتسبي القوات المسلحة المشاركين في الدبلوم المخصص للقضاء العسكري.