«أمان» لتوعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت إدارة شرطة المنطقة الشرقية متمثلة بمركز شرطة كلباء الشامل، مبادرة «أمان» بهدف مشاركة المتطوعين ومساهمتهم في توعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) في مختلف مدن المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة، وذلك بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بخورفكان وإدارة الطب الوقائي وفريق أجيال المستقبل التطوعي.

وأكد العقيد دكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، حرص شرطة الشارقة الدائم على تعزيز العمل التطوعي، ودعمها للمبادرات التي تحقق استراتيجيتها الرامية في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجع روح التعاون والمشاركة الإيجابية.

وقال إن مبادرة «أمان» تسعى إلى إلحاق المتطوعين ببرامج وورش‏ تدريبية، تركز على العمل بروح الفريق الواحد، والوقوف جنباً إلى جنب مع رجال الشرطة في تنفيذ المهام والواجبات التوعية اتجاه المجتمع المتمثلة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وللوقائية للحد من انتشار الفيروس، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية ومبادئ التطوع والعمل المشترك مع كافة فئات المجتمع، من مؤسسات وأفراد تسهم في خدمة المجتمع، تحقيقاً للتكامل الاجتماعي بين مختلف الجهات، الداعم للترابط المجتمعي بين المتطوعين الذي يسهم في تعزيز جودة الحياة.

وأكد المقدم دكتور وليد خميس اليماحي رئيس مركز شرطة كلباء الشامل، أنه سيتم شرح منظومة العمل التطوعي والمشاركة الميدانية للمتطوعين مع افراد الشرطة المجتمعية، يقدمها الشركاء من دائرة الخدمات الاجتماعية وادارة الطب الوقائي، اضافة إلى الإجراءات التي يجب أن يتخذها المتطوع لوقاية نفسه ومجتمعه عند المشاركة المجتمعية.