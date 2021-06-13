اجتماع بشرطة دبي للاطلاع على استعدادات «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اجتماعاً مع كل من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة المباحث الالكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضمن اجتماعات دورية للإدارات العامة ومراكز الشرطة؛ بهدف الوقوف على جاهزية فرق العمل المشاركة في حدث «إكسبو دبي» الدولي، والاطلاع على اخر التطورات.

واطلع على عرض حول احصاءات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وإدارة المباحث الإلكترونية، واستعدادات فرق العمل خلال معرض إكسبو الدولي، ومشروع تدريب مجندي الخدمة الوطنية، مؤكداً أهمية التعامل مع مختلف التحديات، والحرص على الخروج بحلول مبتكرة ورائدة تسهم في الحد من الجريمة ومكافحتها والحيلولة من دون وقوعها، مشيراً إلى أهمية العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات، والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين الجهات كافة لإنهاء الاستعدادات كافة لاستقبال الحدث العالمي.