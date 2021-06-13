«مدني عجمان» يحذر من حرائق المركبات

عجمان (وام)

دعا العميد محمد علي السويدي مدير إدارة المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة لتجنب وقوع حوادث حرائق المركبات، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وأوضح أن من بين أسباب حرائق المركبات، عدم إجراء الصيانة الكهربائية والميكانيكية للمركبة، وارتفاع درجة حرارة المحرك، وترك المواد القابلة للاشتعال في المركبة، مثل «الولاعات والعطور وعبوات التعقيم»، بالإضافة إلى الحوادث المرورية التي قد تتسبب بحرائق في المركبات. وأشار إلى أن الإهمال وعدم الصيانة والمتابعة، تلعب دوراً رئيساً في احتمالات وقوع حرائق لهذه المركبات، خاصة أن المركبة تحتوي على عناصر قابلة للاشتعال ضمن مكوناتها أو لوازم تشغيلها، مثل الوقود السائل والزيوت أو عناصر أخرى، مثل مواد التنجيد والبلاستيك والمطاط، والشبكة الكهربائية وحرارة المحرك، وشمعات الاحتراق والعادم.

وحث السائقين على اتخاذ إجراءات السلامة والأمان لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث، كالمراقبة اليومية لمعدلات مياه التبريد وزيت المحرك، وإغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام لمنع التسرب وتفادي خطر الاشتعال، والاحتفاظ بطفاية حريق مناسبة والتدرب على استخدامها كإجراء احترازي، والالتزام بإجراء عمل الصيانة الدورية من قبل فنيين مختصين.