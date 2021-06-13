دبي تعلن أرقاماً مهمة حول حملة التطعيم بلقاح «كورونا»

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أرقاماً مهمة بعد مرور ستة أشهر على انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الإمارة.

وقال المكتب، في حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إنه «بعد أسبوعين من الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كوفيد - 19، تقل احتمالية الحاجة للعناية الطبية داخل المستشفى بنسبة 94% لمن تزيد أعمارهم على 65 سنة».

وأضاف المكتب أن أكثر من 2.3 مليون شخص تلقوا اللقاح في الإمارة، مؤكداً أن نسبة الذين تلقوا اللقاح بلغت 83% من الفئات المستهدفة، وأن 64 % نسبة من حصل على جرعتين.

وأوضح أن 20% تقريباً من الفئات المستهدفة في دبي لم تبادر لأخذ اللقاح.

ودعا الجميع إلى المبادرة لأخذ اللقاح قائلاً «التطعيم سلاحنا الأقوى في مواجهة هذا الوباء، والحفاظ على صحة وسلامة مجتمعنا».