«الصحة»: تقديم 22.763 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 22.763 جرعة من لقاح «كوفيد - 19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك، يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13.808.426 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 139.61 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد - 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19».