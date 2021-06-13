"المعاشات" تطلق حملة للتوعية بقواعد وأحكام التقاعد لعدم اللياقة الصحية للعمل

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق حملة للتوعية بالقواعد والأحكام المتعلقة بالتقاعد لعدم اللياقة الصحية للعمل أو ما يعرف بالتقاعد الطبي.

وستركز الحملة، التي تأتي تحت شعار" تأمين اليوم يحميك مخاطر الغد "، على التعريف بمفهوم التقاعد الطبي في قانون المعاشات، والحالات التي قد توجب التقاعد لعدم اللياقة الصحية للعمل، وطبيعة الأمراض التي قد تكون سبباً للتقاعد لعدم اللياقة الصحية للعمل، والتعريف بإصابات العمل وأنواعها، والخطوات التي على المؤمن عليه اتخاذها إذا تعرض لأي نوع من أنواع العجز سواء بسبب إصابة عمل أو بدونها، ونسب استحقاق المعاش المترتبة على التقاعد الطبي .

وأوضحت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات أن الحملة تأتي في إطار الجهود التوعوية للهيئة من أجل تعزيز الوعي التأميني لدى الفئات المشمولة بالقانون عن المواضيع الأكثر تخصصاً في القانون والتي قد لا تحظى بالمعرفة الكاملة لدى الجمهور، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الحملات لفت نظر الجمهور إلى أهمية المعرفة بأحكام القانون بشكل عام حيث أن التأمين الاجتماعي يعتبر أحد المتغيرات الرئيسية التي تسهم في التأثير على مسار الحياة المهنية والاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم.

ودعت السهلاوي كافة فئات المستفيدين والجمهور بشكل عام إلى متابعة الحملة عبر وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى متابعة حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي /GPSSAAE/ على أنستجرام وتوتير وفيسبوك، منوهة إلى أن تفاعل الجمهور مع الحملة من خلال طرح المزيد من الأسئلة والاستفسارات يساهم في إثراء الحملة بحيث تحقق الأهداف المرجوة من إطلاقها.









