"الاتحادية للموارد البشرية" تطلق دليل معايير الصحة والسلامة المهنية

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدليل الاسترشادي لمعايير الصحة والسلامة المهنية لبيئة العمل المكتبية في الحكومة الاتحادية /مقار العمل أو المنزل/، والذي يهدف إلى تعريف الوزارات والجهات الاتحادية وموظفي تلك الجهات بأفضل ممارسات ومعايير الصحة والسلامة المهنية المطبقة عالمياً في بيئة العمل المكتبية أو المنزلية.

وقالت عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة إن إطلاق الدليل يأتي ضمن سلسلة متكاملة من الجهود المكثفة التي تبذلها الهيئة؛ لتطوير منظومة العمل المؤسسي في الحكومة الاتحادية، والارتقاء بآليات وأدوات العمل الحكومي في الوزارات والجهات الاتحادية، وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية ونموذجية للموظفين، سواء كانوا يعملون من مقار العمل أو من منازلهم.

وأكدت السويدي أن إصدار الدليل يعد استكمالاً لجهود الهيئة التي تبذلها منذ سنوات، والتي تركز في جوهرها على حماية موظفي الحكومة الاتحادية، وتوعيتهم حول أي مخاطر قد تحيط بهم، وبالتالي الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، في جميع الأوقات والظروف، لاسيما خلال العمل، سواء كان ذلك من المكتب أو المنزل أو في الميدان.

وقالت إن الدليل يأتي منسجماً مع التحولات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19"، وبخاصة فيما يتعلق بأنماط العمل المستجدة والمتغيرة، حيث لم يقتصر على بيئة العمل المكتبية في مقار العمل والمؤسسات، بل شمل العمل من المنزل أو أي مكان آخر. يذكر أن دليل معايير الصحة والسلامة المهنية لبيئة العمل المكتبية في الحكومة الاتحادية متاح، ويمكن الاطلاع على نسخته الإلكترونية، عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.fahr.gov.









