"أندية الأصالة" تستأنف استقبال كبار المواطنين في مقراتها

بدأت أندية الأصالة بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ استقبال أعضائها من كبار المواطنين عند مقراتها في مدن إمارة الشارقة في كل من الحمرية، والذيد، والمدام، والبطائح، وكلباء، ووخورفكان، ودبا الحصن، ومليحة، وذلك بعد توقفها منذ بداية تفشي الأزمة الصحية لفيروس كوفيد-19.

وانتهت أندية الأصالة من تجديد مرافقها ومعداتها بما يتماشى مع الإجرءات الصحية استعدادا لتقديم الأنشطة الاجتماعية والترفيهية وجلسات العلاج الطبيعي التي تلبي احتياجات المنتسبين العلاجية والترفيهية.

ووضعت الأندية آلية لاستقبال المنتسبين من حيث التزامهم بإبراز نتيجة الفحص "سلبي" أو إثبات أخذ الجرعة الثانية، إلى جانب التقيد بارتداء القفازات والكمامات، ومراعاة مسافة التباعد الجسدي.

وأكدت سمية الشامسي رئيسة قسم أندية الأصالة حرص دائرة الخدمات الاجتماعية على استمرارية وديمومة خدماتها المقدمة لأفراد المجتمع والعودة التدريجية للوضع الطبيعي ضمن الاشتراطات الاحترازية المتبعة.

ومنذ بداية الأزمة الصحية لفيروس كوفيد 19، اتخذت أندية الأصالة نظام العمل عن بعد بنسبة 100% واستمرت في تقديم خدماتها وبرامجها اليومية لأعضاء النادي من الآباء والأمهات من كبار المواطنين، "عن بعد" عبر تطبيق منصة "زووم" ومجموعات تواصل الواتساب بالإضافة إلى الاتصال اليومي عبر الهاتف، وذلك تنفيذاً لخطة الدائرة الهادفة إلى ضمان الدمج الاجتماعي والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل الأزمة الصحية الراهنة التي تفرض على الجميع التباعد الاجتماعي والجلوس في البيت.

وذكرت الشامسي، أن أندية الأصالة البالغ عددها 9 مخصصة لكبار المواطنين في الشارقة، تقوم على التواصل اليومي لتنفيذ البرامج الصحية والفنية والاجتماعية، والبرامج الدينية وتحفيظ القرآن الكريم، والبرامج الثقافية والتراثية والمجتمعية والأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى برامج توثيق التراث، والبرامج التنموية، إلى جانب إحاطتهم بالمعلومات والإرشادات الصحية للوقاية من الفايروس، علاوة على تطبيق تمارين وإرشادات العلاج الطبيعي.









