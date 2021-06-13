إغلاق شواطئ أم القيوين بسبب حالات الغرق

سعيد أحمد (أم القيوين) أغلقت الجهات المختصة في إمارة أم القيوين الشواطئ مؤقتاً، بعد أن تكررت حوادث الغرق في الفترة الماضية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ.

وقد سجل شاطئ البيت متوحد بأم القيوين الجمعة الماضي، حالتي وفاة لشخصين في العقد الثاني من العمر، أحدهما عربي والآخر آسيوي، في حادثين غرق منفصلين، وتم نقل جثتيهما إلى مستشفى أم القيوين.

ورغم عدم توافر المنقذين على شواطئ أم القيوين، فإنها تشهد إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات، خصوصاً في أيام الإجازات والمناسبات، لممارسة السباحة وقضاء أوقات ممتعة على الشواطئ، التي تتميز بالهدوء والجمالية.