الإمارات تقدم مساعدات لـ 35 ألف أسرة في شمال لبنان

أبوظبي (الاتحاد) في إطار الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الإمارات في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، من خلال مساعداتها الإنسانية ومبادراتها الإغاثية والتنموية.. قام وفد من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وبالتعاون مع سفارة الإمارات في بيروت، بتقديم مساعدات عبارة عن قسائم شرائية إلى 35600 ألف أسرة لبنانية في محافظة شمال لبنان، بهدف التخفيف من معاناتهم لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها، خصوصاً في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني الشقيق.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن هذه المبادرة الإنسانية تأتي بتوجيهات من القيادة الرشيدة وذلك للوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان للحد من معاناتهم ومساعدتهم في مواجهة الأعباء المعيشية اليومية.

وأضاف المصدر المسؤول أن المؤسسة حرصت على تقديم المساعدة بعد التشاور مع الإخوة في السفارة في بيروت على أن تكون «قسائم شرائية» وليس طروداً غذائية كالعادة وذلك لإفساح المجال للمستفيدين ليختاروا ما يشاؤون من المواد الغذائية التي هم بحاجة إليها، كما حرصنا على أن تصل المساعدات إلى أكبر شريحة من الأشقاء اللبنانيين في محافظة الشمال وعاصمتها طرابلس وأقضيتها وبلدياتها.

من جهته، صرح فهد الكعبي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الإمارات لدى لبنان: أن هذه المساعدات تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات وضمن السياق العام الذي تقوم به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ضمن استراتيجيتها العامة في الوقوف إلى جانب الأشقاء والأصدقاء حول العالم.

وأشار الكعبي إلى أن «هذه الحملة بدأت الأسبوع الماضي في عاصمة الشمال مدينة طرابلس، وستستكمل على مدار شهر كامل في قرى وبلدات شمالية أخرى عبر توزيع ما يقارب الـ 35600 ألف قسيمة شرائية على 178000 ألف مستفيد مشمولين ضمن اللوائح الموضوعة من قبل «هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية» التابعة لدار الفتوى التي تعتبر الجهة المنفذة لهذا المشروع.

وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً ولمؤسسة خليفة الإنسانية على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستسهم في التخفيف من معاناة عشرات الآلاف من الأسر في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.