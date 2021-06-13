حديقة الحيوانات بكابر.. وجهة سياحية وترفيهية جديدة في أم القيوين

تعد حديقة الحيوانات للحياة البرية في منطقة كابر بأم القيوين من أهم الوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة، ويقصدها العديد من الزوار مع عائلاتهم لتقضية أوقات ممتعة في كنف الحياة البرية مع أكثر من من 1200 نوع من الحيوانات والطيور، كالنمر الأبيض الذي ينتمي لفصيلة النمور النادرة في العالم، والأسد الأبيض وغير ذلك من الحيوانات والكائنات المهددة بالانقراض والتي تزخر بها الحديقة.

وقال الدكتور فيصل يونس مدير عام حديقة الحيوانات للحياة البرية بأم القيوين إن الحديقة تم افتتاحها مؤخراً بشكل تجريبي ومن المتوقع افتتاحها رسمياً خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد الانتهاء من كافة الإضافات والتعديلات.

ولفت إلى أن الحديقة تضم الجاكوار الأسود والجاكوار المرقط والفهود والدببة والضباع الأفريقية والضباع العربية وأنواع عديدة من الطيور والقرود والزواحف، كذلك توجود بها المها العربي والغزلان، كما توجد بحيرة للتماسيح المهددة بالانقراض وبحيرة للأسماك والبجع إلى جانب ثالث أكبر سلحفاة في العالم حيث تبلغ من العمر 132 عاماً وتعيش فيها وسط اهتمام وعناية فائقة من قبل المختصين.

وأشار إلى أن حديقة الحيوانات للحياة البرية بمنطقة كابر بأم القيوين نجحت في إكثار عدد من الحيوانات المهددة بالانقراض مما يتيح للزوار رؤية هذه الحيوانات في حظائر تشبه إلى درجة كبيرة موطنها الطبيعي.

وأضاف أنه تتم متابعة هذه الحيوانات يومياً من طرف الطاقم البيطري ومعالجي الحيوانات، كما تحظى تغذيتها بعناية خاصة لما لها من دور في الحفاظ على صحتها، وذلك لضمان تكاثرها وتزاوجها واثراؤها بالتوالد والتبادل مع حدائق الحيوانات الأخرى.

وأوضح أن الحديقة تعد محمية طبيعية لتلك الأنواع، فهي تتواجد بأماكن نظيفة مخصصة لها وتقدم لها الأطعمة الخاصة والمناسبة، كما ان هناك كشفا دوريا على معظم الحيوانات والطيور مما يساعد على الحفاظ على حياة المهدد منها بالانقراض.

وتعد الحديقة مكاناً مثالياً لاصطحاب الأطفال لكي يتعرفوا على كافة تفاصيل الحياة البرية ولتنمية مهاراتهم في التعامل مع الحيوانات وأساليب الحفاظ على البيئة، وكذلك التقاط الصور التذكارية واطعامها تحت اشراف المختصين والمدربين، حيث تتوفر في الحديقة مجموعة من المرافق الخدمية والترفيهية لخدمة الزوار. وتقع حديقة الحيوانات للحياة البرية بمنطقة كابر وتبعد حوالى 15 كم من مدينة أم القيوين، وهي متاحة للزيارة في كافة أيام الاسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى السابعة مساءً.









