«صناع الأمل».. تجارب إماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز العين النسائي التابع لنادي تراث الإمارات ندوة بعنوان: «صناع الأمل بأياد إماراتية»، عبر برنامج مايكروسوفت تايمز.

شارك في الندوة كل من الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم رئيسة جمعية سواعد الخير، وأحمد النزر الفلاسي صانع الأمل العربي مؤسس مؤسسة أحمد الفلاسي للمبادرات الإنسانية الخيرية، وفيصل الحمودي مدير إدارة العقود الاجتماعية في هيئة معاً للمساهمات المجتمعية، وأدار الندوة الإعلامي مسلم العامري.

وقالت الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم: بدأت جمعية سواعد الخير في عام 2014 بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المحلية، وقدمت العديد من الإنجازات الخيرية، وتهدف الجمعية إلى أن تكون ضمن أسرة واحدة مع المجتمع والمؤسسات الخيرية في الدولة، وأن نكون سنداً للإنسان الضعيف والمحتاج، ونتطلع في المستقبل لأن نقدم الأفضل.

بدوره، قال أحمد النزر الفلاسي: نحن جميعاً في دولة الإمارات نجتمع على الخير وحب العطاء، وتعنى مؤسسة أحمد الفلاسي للمبادرات الإنسانية الخيرية بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية (من مستشفيات، وتجهيز المدارس، وتجهيز ملاجئ)، والتي تقدمها للعديد من الدول، حيث وصلت المساعدات إلى 6 ملايين طن من الدولة للدول الأخرى، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لتصل إلى الدول الفقيرة.

ومن جانب آخر قدم فيصل الحمودي نبذة عن هيئة «معاً للمساهمات المجتمعية» قائلاً: هي هيئة حكومية تأسست في فبراير 2019 من خلال دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وتسعى لصياغة آفاق جديدة في موضوع الابتكار الاجتماعي في الإمارة.