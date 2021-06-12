«حمدان الذكية» تطرح ماجستير رعاية الموهوبين

دبي (وام)

كشفت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» عن طرح برنامج «ماجستير التربية في تربية الموهوبين والفائقين» اعتباراً من خريف 2021، في إطار جهودها السبّاقة لرفد العاملين في الحقل التعليمي بالمعرفة الحديثة والمهارات المتقدمة ليكونوا على أتمّ الجاهزية والاستعداد لتنمية قدرات الدارسين ممن يمتلكون مستويات استثنائية من الموهبة والإبداع والعزيمة. وأوضح الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، بأنّ طرح برنامج «ماجستير التربية في تربية الموهوبين والفائقين» يصب في خدمة الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في استقطاب وتحفيز أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. يذكر أنّ برنامج «ماجستير التربية في تربية الموهوبين والفائقين» يشمل دراسة 12 من المساقات المتخصصة، التي سيتمكن المنتسبون عقب استكمالها من تصميم وتطوير البرامج التربوية والإرشادية التي ترقى بمهارات التفكير والتعلم والابتكار.