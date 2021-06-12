«محمد بن راشد للطب» تطلق دكتوراه العلوم الطبية الحيوية

دبي (الاتحاد)

كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن إطلاقها لبرنامج الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية، وهو أول برنامج دكتوراه تطلقه الجامعة في إطار مساعيها المتواصلة لدعم وتعزيز الأبحاث العلمية في دولة الإمارات. وتم إطلاق البرنامج، الأول من نوعه في دبي، ليتماشى مع أولويات أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 المتمثلة في بناء القدرات الوطنية ومواجهة التحديات الصحية عبر منظومة علمية وطنية. وقال الدكتور زيد البقاعين، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية: «يتمثل أحد أهدافنا الأساسية في تدريب ورعاية الكفاءات العلمية ودعم الأبحاث في العلوم الصحية والطبية الحيوية في دولة الإمارات، حيث يُعتبر إتقان الخبرات والمهارات المتنوّعة من مقومات الباحث الناجح، وهذا ما سيحققه البرنامج الذي يتيح للطلبة الاستفادة من خبرات الكادر الأكاديمي والبحثي في الجامعة في مجالات متعددة من العلوم الطبية والطبية الحيوية».