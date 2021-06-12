الشيخة فاطمة بنت مبارك: الإمارات نموذج للتميّز والريادة

أبوظبي (الاتحاد)

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، بمناسبة انتخاب الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023. وقالت سموها: «إن ما تحقق جاء تتويجاً لإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة الدبلوماسية، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، التي جعلت من الإمارات مفخرة ونموذجاً للنجاح والتميز والريادة». وأثنت سموها، على جهود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفريق عمله الدبلوماسي المتميز، لما قدمه من نموذج دبلوماسي يحتذى به في تعزيز العلاقات بين دولتنا الغالية ودول وشعوب العالم، الأمر الذي أثمر عن تعزيز المكانة الدولية والمحورية لدولة الإمارات ونجاحها في إبراز دورها في كل ما يتعلق بتحقيق الخير والسلام والتنمية في العالم.. فلهم منا كل التحية والتقدير والاعتزاز.. فهم خير مثال لنموذج العمل الوطني المخلص. واختتمت سموها: «كلنا ثقة في قدرة أبناء وبنات الوطن الأوفياء على تشريف الدولة والمحافظة على استدامه إنجازاتها ومكتسباتها».