سعيد بن طحنون: الإمارات اكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها

العين (وام)

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، دور دولة الإمارات في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدوليين، لافتاً إلى أن الإمارات اكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها، وقدمت نموذجاً دبلوماسياً يحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب. وهنأ معاليه دولة الإمارات قيادة وشعباً، بمناسبة انتخاب الدولة عضواً غير دائم في مجلس الأمن، مشيراً إلى الدور الرائد للقيادة الرشيدة والجهود المبذولة في سبيل أن تكون الإمارات دائماً هي بلد التعاون والسلام والتقدم في المنطقة والعالم. وقال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، إن التأييد الدولي الواسع لترشح دولة الإمارات، يعد اعترافاً بجهودها المشهودة على الساحات العربية والإقليمية والدولية من أجل بث قيم التعايش والتسامح والإخاء بين الجميع في سكينة وسلام، سيراً على النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون.