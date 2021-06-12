أنور قرقاش: تعزيز الاستقرار والاقتصاد أولوية الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تعليقاً على مقال جيد عن توجهات دولة الإمارات في العقد المقبل نشرته «الفايننشال تايمز»، أن عضوية الإمارات في مجلس الأمن الدولي تأتي منصةً رفيعةً تترجم من خلالها الإمارات كل ما يمكن أن تقدمه للنظام الدولي.

ودوّن معاليه، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «نشرت صحيفة الفايننشال تايمز العريقة مقالاً جيداً عن توجهات دولة الإمارات في العقد المقبل. وتأتي عضوية الإمارات في مجلس الأمن الدولي منصة رفيعة لما يمكن أن يقدمه وطني ضمن آليات النظام الدولي، والتوجهات والخطوات الإيجابية التي ستعبّر عن أولويات المرحلة». وتابع معاليه: «أولويات الإمارات في العقد المقبل هي الإمارات وبناء الجسور وتعزيز الاستقرار والسلام، مرحلة ملامحها تعزيز الاقتصاد والتنافسية والتنمية ببعدها الاقتصادي والاجتماعي، مرحلة نحفّز فيها الأدوات الدبلوماسية والاستثمارية والتشريعية، الإمارات بلد الخير والنجاح أمام إشراقات جديدة آتية».

وأضاف معاليه: «خمسون عاماً ذهبية أثمرت، وخمسون أخرى مباركة قادمة، نحمده ونشكره».