حاتم علي: مكانة الإمارات عالمية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أثنى القاضي الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات الجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي وممثل معالي الدكتورة غادة والي، نائب الأمن العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة واحتضانها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات الجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي امتد سنوات طويلة والمشاركة في الجهود الإقليمية والعالمية للتصدي للجريمة والإرهاب.

وقال في تصريح لـ «الاتحاد»: انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة يكلل جهودها ومكانتها العالمية، ويجسد مسيرة مشرفة في دعم جهود منظمة الأمم المتحدة ككل، التي تتضمن الجهود الإنسانية والإغاثية على مستوى العالم وجهودها مع ومكافحة الجريمة عبر شراكتها من منظمتنا، مؤكداً على الخبرة والمهارة والثقة الموجودة لدى الدولة، وعلاقتها التاريخية الطيبة بأقاليم العالم المختلفة في المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا وموقعها الجغرافي الذي يؤهلها لتعلب دور فاعل للتنسيق في كافة الشؤون الجليلة التي تعرض على مجلس الأمن والدور الذي يلعبه في حفظ الأمن والسلم الدوليين.