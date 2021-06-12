محمد العلي: تقدير لدور الدولة في تعزيز ثقافة السلام

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات» أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023 جاء تقديراً لدورها الرائد في تعزيز ثقافة السلام والتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية على الصعيد العالمي. وأشار الدكتور العلي إلى أن دولة الإمارات المتحدة أخذت على عاتقها خلال السنوات الماضية قيادة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التعصب والتطرف والإرهاب والكراهية، باعتبارها التهديد الرئيسي الذي يواجه الأمن والسلم الدوليين. وأضاف العلي أن العديد من المراكز والمعاهد والمؤسسات التي أنشأتها أو تستضيفها دولة الإمارات على أراضيها، مثل: «هداية»، و«صواب»، و«المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، تستهدف تنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز قيم التسامح والتعايش. وتابع الدكتور العلي قوله: إن دولة الإمارات تقوم بدور فاعل في تنسيق الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، لأنها تدرك أن ذلك من شأنه أن يفوت الفرصة على قوى التعصب والتطرف والإرهاب التي تعمل على إذكاء نيران الصراعات والصدامات بين الأديان.