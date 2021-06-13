«وفد الوطني» يلتقي وزير الخارجية ورئيس لجنة الدفاع في البرلمان اليوناني

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في العاصمة اليونانية أثينا، بمعالي نيكوس داندياس وزير خارجية جمهورية اليونان.

حضر اللقاء كل من: سارة محمد فلكناز رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية اليونانية في المجلس الوطني الاتحادي وميره سلطان السويدي نائبة رئيسة اللجنة، وسليمان المزروعي سفير دولة الإمارات في أثينا.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي خلال اللقاء على أن دولة الإمارات تعد نموذجاً في التعايش والتجانس والتسامح والسلام بين شعوب العالم، من خلال احتضانها لشعوب أكثر من 200 دولة على أرضها دون تمييز، فضلاً عن جهودها في مواجهة مظاهر التمييز والعنصرية كافة، ومكافحة خطاب التطرف والكراهية عبر سن التشريعات وإنشاء المراكز العالمية التي تدعم هذه الجهود.

من جانبه أشاد وزير الخارجية اليوناني بمسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، وعبر عن رغبة جمهورية اليونان في تعزيز علاقات الصداقة مع دولة الإمارات، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، كما رحب بنمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانب آخر التقى وفد المجلس الوطني الاتحادي بجيوليكاس رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في البرلمان اليوناني، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الامارات وجمهورية اليونان في مختلف المجالات برلمانياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً وتعليمياً، وأكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات بما يصب في خدمة القضايا والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين.