«تريندز» يحتفل بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج التأهيل البحثي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل «تريندز للبحوث والاستشارات» بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التأهيل البحثي والعلمي، الذي يستهدف الارتقاء بمهارات الباحثين الشباب، وتمكينهم من أدوات البحث العلمي الجاد والرصين، ليكونوا قادرين على إعداد الأوراق السياسية، وتقديرات الموقف، وإجراء استطلاعات الرأي، والمسوح الاجتماعية، وذلك استناداً إلى المناهج العلمية الرصينة.

وقام الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، وعمر النعيمي مدير عام «تريندز» بتوزيع شهادات التخرج والتقدير على الخريجين، الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة باجتياز هذا البرنامج التأهيلي المتقدم في البحث العلمي.

وبهذه المناسبة أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى لهذا البرنامج التأهيلي الذي يستهدف تنمية مهارات الباحثين والارتقاء بقدراتهم العلمية والمعرفية.

وأكد أن إطلاق هذا البرنامج يأتي من منطلق حرص «تريندز» على الإسهام بفاعلية في تمكين شباب الباحثين، وتنمية قدراتهم على كتابة الأوراق والبحوث السياسية التي تعتمد على البيانات والإحصائيات.

وبدوره أكد عمر النعيمي أن «تريندز» يضع ضمن أولوياته الرئيسية الاهتمام بالجانب التدريبي والتأهيلي للارتقاء بقدرات باحثيه وموظفيه، والعمل على تمكينهم من أداء أعمالهم بالشكل الأمثل.