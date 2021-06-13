8 من كل 10 إصابات بـ«كورونا» لم يأخذوا التطعيم

سامي عبد الرؤوف (دبي)



أعلن الدكتور علوي الشيخ، نائب مدير عام هيئة الصحة في دبي، أن الغالبية العظمى من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، تكون بين الأشخاص الذين لم يأخذوا التطعيم، مشيراً إلى أنه في إمارة دبي 8 من كل 10 إصابات بمرض «كوفيد - 19»، هم من غير المطعمين، وفقاً لنتائج دراسات علمية أجرتها «الهيئة».

وأشار إلى أن 9 من كل 10 أشخاص من الحالات التي يتطلب دخولها المستشفى والعناية المركزة هم من غير المطعمين، مشدداً على أن التطعيم ضد «كورونا» يقلل بشكل كبير من مضاعفات المرض والدخول إلى المستشفى.

ودعا الجميع إلى المبادرة لأخذ التطعيم، والاستفادة من توفير التطعيمات بشكل مجاني وللجميع، لافتاً إلى أن نسبة الـ 20% من المجتمع التي لم تبدأ في عملية التطعيم تشكل 80 إلى 90% من حالات الإصابة أو دخول المستشفى أو العناية المركزة، مشدداً على أن الحل الأمثل لتخفيف الإصابات في المجتمع هو التطعيم للجميع.

وعن حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في دبي، أفاد علوي الشيخ في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، بأن الحملة بدأت منذ 6 أشهر وتمكنت من خلال الدعم اللامحدود من الحكومة، وبالتنسيق مع كل الجهات الاتحادية والمحلية، أن يصل عدد الأشخاص الذين أخدوا التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» المستجد بدبي، في مختلف المراكز، نحو 2.3 مليون شخص.

علوي الشيخ

وذكر أن 83% من الأفراد والفئات المستهدفة من المؤهلين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، و64% من الأفراد والفئات المستهدفة تلقت جرعتين من اللقاح، مؤكداً أن هذه النتائج متميزة وكبيرة مقارنة ببداية الحملة منذ 6 أشهر فقط، وهو ما يعد نجاحاً قياسياً.

وشدد على أنه ما زالت الجهود مستمرة، وستظل مستمرة حتى الوصول إلى الأهداف المحددة، وهي نسبة الـ 20% من الفئات المستهدفة الذين لم يبدؤوا بعد في أخذ اللقاح.

وعن وجود دراسات محلية تتعلق بكفاءة وفعالية اللقاحات أجاب الشيخ بأن هناك عدة دراسات قائمة في هيئة الصحة في دبي، وتحليل مستمر للبيانات المتعلقة بالإصابات والتطعيم بالتنسيق مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومؤسسة بيانات دبي.

وأضاف: «الدراسات القائمة أثبتت كفاءة وفعالية اللقاحات المتوافرة اليوم في دبي، وأنها أثبتت كفاءتها على أرض الواقع، وتتوافق مع الكفاءات المعلن عنها في الدراسات العالمية، وهذا ينطبق على جميع اللقاحات المتوافرة في الإمارة».

وحول الرضا عن النسب الحالية للتطعيم، أكد نائب مدير عام هيئة الصحة في دبي، أن طموح «الهيئة»، هو الوصول إلى تطعيم 100% من الفئة المستهدفة بالتطعيم، معتبراً أن الجهود المبذولة مرضية وكبيرة، إلا أن النسبة المستهدفة هي الشيء المرضي الذي تسعى «الهيئة» إلى الوصول إليه وخلال فترة زمنية وجيزة.

وشدد علوي على أهمية قيام الكادر الطبي وأفراد المجتمع بتوعية الآخرين حول أهمية وضرورة التطعيم، وهو ما أثبتته الدراسات والبيانات العالمية والمحلية، مؤكداً أن التطعيم يجب أن يكون بشكل كامل للجميع من الكبار والصغار؛ لأن ذلك هو الأفضل لهم وللمجتمع.

ودعا علوي إلى أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة والموثوقة والرسمية، حتى يستطيع الشخص أن يأخذ قراره على بينة وبشكل صحيح ومناسب.