الطقس صحو نهاراً.. رطب ليلاً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً وغائماً جزئياً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الشمالية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.. وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، يضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 02:09 والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والمد الثاني عند الساعة 22:58 والجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:48.