افتتاح مركز إسعاد المتعاملين في شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

افتتح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، مبنى مركز إسعاد المتعاملين بمبنى القيادة العامة للشرطة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية للتطوير والتحسين المستمر للخدمات الشرطية، ويقدم المركز حزمة متنوعة تضم 22 خدمة من خدمات الإدارات العامة المختلفة، فضلاً عن منصة القائد العام في خدمتكم، مما سيسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين، وسيدفع باتجاه الوصول لعدد صفر مراجع في المقر الرئيسي للقيادة العامة للشرطة مستقبلاً.

خدمات

يوفر المركز خدمات متطورة من خلال فريق عمل مؤهل حاصل على دبلوم إسعاد المتعاملين ومهارات فن التعامل مع الجمهور، ومن خلال مركز الاتصال الموحد 901 والمنصة الإلكترونية التي تضم كافة الخدمات الشرطية ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير واجهة أمامية خاصة بالقادة/منصة القائد في خدمتكم/ وهي عبارة عن منصة تهدف للتواصل المباشر بين القائد العام لشرطة رأس الخيمة وكافة أفراد وشرائح المجتمع، مزودة بكافة وسائل الاتصال والتواصل المباشر والمرئي عن بُعد، لتمكن كافة أفراد الجمهور من التواصل والجلوس مع القائد العام للشرطة لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم والسماع لهم بصورة مباشرة.