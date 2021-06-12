300 مستفيد من التدريب العملي في «قضاء أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت دائرة القضاء في أبوظبي تنفيذ برامج التدريب العملي عن بُعد للطلبة الجامعيين الدارسين في كليات القانون، عبر طرح البرنامج التدريبي للدفعة الرابعة، والتي تضم 50 طالباً وطالبة من جامعة الإمارات، ليرتفع عدد المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه في شهر مايو من عام 2019 إلى نحو ما يزيد على 300 طالب.

ويأتي تنظيم برامج التدريب العملي، في إطار جهود دائرة القضاء لخدمة المجتمع ودعم العملية التعليمية والمساهمة في رفع مستوى مخرجات الجامعات لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، من خلال إتاحة الفرصة لطلبة القانون في مختلف جامعات الدولة، لاكتساب الخبرات العملية، والتعرف عن قرب على طبيعة العمل في المحاكم والنيابات.