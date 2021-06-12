14050 معاملة قانونية لـ«إقامة دبي»

دبي (الاتحاد)

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بأنها استجابت إلى 14 ألفاً و50 طلب استشارة قانونية خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت ما بين استشارات قانونية، وطلبات خاصة بخدمة التوفيق والمصالحة، بالإضافة إلى الاستفسارات الواردة من الجهات القضائية والقانونية.

وقال العميد دكتور علي عجيف الزعابي المستشار القانوني: إن إقامة دبي تعمل على ترسيخ كافة الإمكانيات لتبسيط إجراءات تقديم الخدمات القانونية وتلبية احتياجات المتعاملين في إنجاز معاملاتهم، وذلك بما يدعم توجهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع وصولاً إلى تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات في مجال تقديم الخدمات الحكومية. مؤكداً أن القنوات الذكية لإقامة دبي والمتمثلة بالتطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ساهمت في تمكين المتعاملين من الوصول إلى خدمات الاستشارات القانونية على مدار الساعة.