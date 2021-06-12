«صحة دبي»: التطعيم يقلل مضاعفات «كورونا» ودخول المستشفى

أفادت هيئة الصحة بدبي، اليوم السبت، أن الإحصائيات الحديثة أوضحت أن التطعيم ضد مرض «كوفيد - 19»، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يقلل بشكل كبير من مضاعفات المرض والدخول إلى المستشفى.

وقالت «الهيئة»، على حسابها الرسمي على «تويتر»، إن «8 من كل 10 أشخاص من المصابين بـ(كوفيد - 19) هم من غير المطعمين».

وأضافت أن «9 من كل 10 أشخاص دخلوا المستشفى والعناية المركزة بسبب (كوفيد - 19) هم من غير المطعمين».

ودعت هيئة الصحة بدبي، الجميع إلى المبادرة بأخذ اللقاح.