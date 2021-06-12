محمد بن زايد يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، معالي نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، بزيارة رئيس إقليم كردستان العراق إلى دولة الإمارات والتي تأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير آفاق التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وبحث سموه ومعالي نيجيرفان بارزاني، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق وإقليم كردستان العراق، خاصة في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية والصحية.

وتناول اللقاء، تطورات جائحة «كورونا» في إقليم كردستان العراق وجهود الجانبين وتعاونهما للحد من تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية.

كما تبادل سموه ومعالي نيجيرفان بارزاني، وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

فيما حضره من الجانب العراقي، معالي فوزي فرنسا توما رئيس ديوان رئاسة الإقليم ومعالي فلاح مصطفى بكر مستشار رئيس الإقليم، والدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة