الطقس في الإمارات غداً الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً وغائماً جزئياً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الشمالية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، يضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 02:09 والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والمد الثاني عند الساعة 22:58 والجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:48.