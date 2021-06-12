«الصحة»: تقديم 101.234 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 101.234 جرعة من لقاح «كوفيد - 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية. بذلك، بلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13.785.663 جرعة، وبمعدل توزيع لقاح 139.38 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد - 19» وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19».