"الإمارات للتعليم" تعتمد خطتها لبقية أيام التمدرس حسب التقويم المعتمد

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خطتها لبقية أيام التمدرس للعام الأكاديمي 2020/2021 الذي ينتهي بتاريخ 30 يونيو الجاري، وذلك بحسب التقويم المدرسي المعتمد من المجلس الوزاري للتنمية لأعوام "20،21،22"حيث يواصل طلبة المدارس الالتزام بالدوام المدرسي "عن بعد " بعد انتهاء فترة الامتحانات والمقررة بتاريخ 17 يونيو من هذا الشهر.

وبينت المؤسسة أن انتهاء الطلبة من امتحانات الفصل الدراسي الثالث يعتبر دلالة على انتهائهم من المنهج الدراسي وليس انتهاء العام الدراسي إذ حدد القرار أيام التمدرس وفقا للتقويم المشار إليه وهو ما يعني استمرارية الدوام المدرسي عقب الامتحانات للتركيز على صقل بعض مهارات الطلبة ضمن بيئة تعليمية تفاعلية.

وحددت المؤسسة مدة اليوم الدراسي لهذه الفترة بواقع أربع ساعات إذ ستقوم الكوادر التربوية في مختلف المدارس الحكومية بإدارة مجموعة من الأنشطة اللامنهجية التي من شأنها تكريس بعض المهارات الهامة للطلبة وبإمكانهم الاستفادة منها في مراحلهم الدراسية اللاحقة وتحاكي بمضامينها مفاهيم تربوية متنوعة كالتعليم العلاجي وصقل المهارات وغيرها.

وحددت المؤسسة محاور مخصصة للطلبة من الصفوف 4-11 بحيث سيتم العمل على تطوير مهاراتهم في مجالات البرمجة واللغات والرياضيات وفقا لحالات دراسة تمزج ما بين التعليم النظري والعملي بما يضمن تركيز بعض المهارات لديهم بشكل أكبر.









