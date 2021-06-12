حمدان بن زايد: تعزيز مكانة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي، يعزز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، بفضل السياسة الخارجية الناجحة، والجهود الكبيرة التي بذلت في مد جسور التواصل، وتعزيز قيم التسامح والحوار، وتنفيذ مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يأتي انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي.. ليعزز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، سياسة خارجية ناجحة وجهود كبيرة بذلتها الدولة في مد جسور التواصل بين الجميع وتعزيز قيم التسامح والحوار وتنفيذ مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين..».