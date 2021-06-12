طحنون بن محمد: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن حصاد لمسيرة جادة وتتويج مستحق

العين (الاتحاد)

اعتبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي 2022-2023 حصاداً لمسيرة دؤوبة وجادة من العمل الدبلوماسي والسياسي، وتتويجاً مستحقاً للإمارات وسعيها النبيل من أجل إعلاء قيم الخير والسلام والإنسانية.

وقال سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي 2022-2023.. هو حصاد مسيرة دؤوبة وجادة من العمل الدبلوماسي والسياسي». وأضاف سموه: «تتويج تستحقه الإمارات لسعيها النبيل من أجل إعلاء قيم الخير والسلام والإنسانية».