صقر غباش: الإمارات ركيزة السلم والأمن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن للفترة من 2022-2023، يؤكد ثقة العالم الكبيرة في قدرة الإمارات، وسياستها الخارجية، كركيزة أساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال معاليه إن سياسة دولة الإمارات تقوم على الحوار والتفاهم والسعي للسلام والاستقرار والتنمية في العلاقات الدولية، وهو نهج راسخ انطلقت منه في علاقاتها مع دول العالم أجمع.

وهنأ معاليه القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى رصيد الإمارات الزاخر بالإنجازات على مستوى العالم، مثمناً نهج القيادة الرشيدة وجهود فريق الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والذي يبذل جهوداً استثنائية من أجل تحقيق رؤية الدولة في إرساء الأمن والسلم في العالم.