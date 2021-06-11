البواردي: الإمارات تنشر التسامح

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس الأمن وشغلها مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب تمثيلها الصوت العربي في المجلس، يعبر عن عمق الاحترام الدولي الذي تحظى به، ودورها البارز على الصعيد العالمي، ومساهماتها المتميزة من أجل نشر رسالة السلام، والسعي لاستتباب الأمن في العالم أجمع. وهنأ معاليه، القيادة الرشيدة بانتخاب الإمارات الذي يؤكد نجاعة وقوة وتميز السياسة الخارجية للدولة التي يقودها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وقال إن التأييد الدولي الواسع لترشح الإمارات يؤكد ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات، ويعد اعترافاً بجهودها المشهودة على الساحات العربية والإقليمية والدولية من أجل رأب الصدع وبث قيم التعايش والتسامح والإخاء بين بني البشر ليحيا الجميع في سكينة وسلام. وأوضح معاليه أن الإمارات تؤكد دوماً أن وقوف المجتمع الدولي معاً والعمل متعدد الأطراف يعد الوسيلة المثلى لتحقيق السلم والأمن الدوليين.