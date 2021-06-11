ناعمة المنصوري: مكانة فاعلة للإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن يجسد مكانتها الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وقدرتها على المساهمة في إيجاد الحلول ومعالجة التحديات العالمية.

وهنأت المنصوري القيادة الرشيدة وشعب الاتحاد بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سجل إنجازات الدولة في مختلف المجالات.

وقالت: «إن جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أسهمت في تحقيق المزيد من الإنجازات الإماراتية على مستوى العالم.