رئيس السنغال يستقبل الجروان

داكار (وام)

استقبل فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام والوفد المرافق له، وذلك بالقصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار. وضم وفد المجلس عضو البرلمان السنغالي، وعضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام من السنغال بابا سانا مباييه، وخالد المحمود مستشار رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.

وأشاد الرئيس السنغالي خلال الاستقبال بإنجازات المجلس في حشد وتوحيد الجهود الدولية لدعم التسامح والسلام حول العالم، وما يقدمه المجلس من مبادرات لزرع ونشر قيم التسامح في مختلف المجتمعات للوصول لمستقبل أكثر أمناً وسلاماً. واستعرض الجانبان إمكانية فتح مكتب تمثيلي للمجلس في العاصمة السنغالية دكارحيث أبدى الرئيس السنغالي ترحيبه بهذه المبادرة، مؤكداً دعمه لأعمال المجلس.

من جانبه، استعرض الجروان آخر مستجدات عمل المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي، وجمعيته العمومية، مشيداً بمكانة ودور جمهورية السنغال، قيادةً وشعباً في دعم قيم السلام ومبادرات التسامح والتعايش السلمي والمشترك، ومؤكداً على تأثير السنغال الإيجابي على محيطها الأفريقي والإقليمي، الأمر الذي عزز من أهمية فتح مكتب إقليمي للمجلس فيها.