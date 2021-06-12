22899 إجمالي المستفيدين من «صندوق الزكاة»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

قال «صندوق الزكاة» إن نحو 338 أسرة تضم 1091 فرداً، استفادوا من مصروفاته ليبلغ إجمالي المستفيدين منذ بداية العام حتى نهاية الأسبوع الماضي 5565 أسرة بإجمالي 22899 فرداً. جاء ذلك في الإحاطة الإعلامية التي بثها الصندوق عبر حسابه في «إنستغرام»، وتحدث خلالها الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام بالصندوق.

وتناول الحمادي خلال الإحاطة استقبال صندوق الزكاة رجل الأعمال فيروز ميرشانت مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «بيور جولد»، الذي قدم 500 ألف درهم من أموال الزكاة كبداية تعاون مشترك مع صندوق الزكاة، الأمر الذي يؤكد ثقة المتعاملين والمزكين والمحسنين في الصندوق، ودعم المشروعات الخيرية والإنسانية التي ينفذها الصندوق، وقال الحمادي: نيابة عن المستحقين نشيد بالمبادرة الطيبة من فيروز ميرشانت ومجموعة مجوهرات بيور جولد، الذي ينعكس إيجاباً على مستحقي المساعدات من المواطنين والمقيمين والأسر المتعففة المسجلين في صندوق الزكاة على مستوى الدولة.

ووجه الحمادي الدعوة لرجال الأعمال والتجار والشركات إلى أن يحذوا حذو رجل الأعمال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيور جولد في دعم مشاريع صندوق الزكاة، الذي أصبح بوابة رئيسة من بوابات الخير لكل من يريد أن يبذل ماله في عمل الخير، سواء بالصدقة أو الزكاة، ونؤكد أنها ستصل إلى مستحقيها الفعليين كاملة بدون أي استقطاع إداري.

وقال الحمادي:«اعتمدت لجنة الصرف للأسبوع الماضي مبلغ 5 ملايين درهم و244 ألف درهم و267 درهم لإجمالي 338 أسرة وتضم 1091 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف اعتباراً من أول يناير إلى 26 مايو الجاري مبلغ إجمالي 69 مليون درهم و112 ألف درهم و684 درهم، وبلغ عدد الأسر المستفيدة 5565 أسرة بإجمالي 22899 فرداً.

ووفقاً للإحاطة الإعلامية الصادرة عن صندوق الزكاة، فإن مشروع الطوارئ والأزمات - متضررين «كورونا» بلغ عدد الحالات المستفيدة 99 أسرة تضم 286 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف مليون و626 ألف درهم، وبلغ إجمالي المستفيدين لمشروع إعانة «العاطلين عن العمل» 6 أسر وتضم 21 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف 111 ألف درهم و500 درهم، وبلغ إجمالي المستفيدين من مشروع اقرأ «طلبة علم المدارس» 37 أسرة تضم 200 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف 185 ألف درهم و655 درهم، وبلغ إجمالي المستفيدين من مشروع أمتي «المسلمين الجدد» 13 أسرة تضم 13 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف 65 ألف درهم، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من مشروع أجر وعافية «المرضى»، 5 أسر تضم 16 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف لهم 104 آلاف درهم و232 درهم، وبلغ إجمالي المستفيدين من مشروع الأمل «المعاقين» 7 أسر تضم 29 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف لهم 174 ألف درهم.

واستفادت 3 أسر تضم 4 أفراد من مشروع الخلاص «الغارمين»، وبلغ إجمالي المنصرف لها 75 ألف درهم، وبلغ إجمالي المستفيدين من مشروع تلاحم «المطلقات» 20 أسرة تضم 54 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف لها 612 ألف درهم، وبلغ إجمالي المستفيدين من مشروع تواصل «أسر السجناء» أسرة واحدة تضم 3 أفراد بلغ إجمالي المبلغ المنصرف لها 42 ألف درهم.

ووصل إجمالي المستفيدين من مشروع داعم «ضعف الدخل» إلى نحو 55 أسرة تضم 115 فرداً بلغ إجمالي المبلغ المنصرف لها 472 ألف درهم و880 درهم، وبلغ إجمالي المستفيدين من مشروع رحمة «الأرامل» 16 أسرة تضم 27 فرداً بلغ إجمالي المبلغ المنصرف 264 ألف درهم، وبلغ إجمالي المستفيدين من مشروع قل ربي ارحمهما «المسنين» 32 أسرة تضم 102 فرداً بلغ إجمالي المبلغ المنصرف لهم 600 ألف درهم.

وبلغ إجمالي المستفيدين من مشروع كافل «أسر الأيتام» 3 أسر تضم 8 أفراد بلغ إجمالي المبلغ المنصرف لها 66 ألف درهم، وبلغ إجمالي المستفيدين من مشروع مودة «المواطنات زوجة أجنبي» 24 أسرة تضم 115 فرداً بلغ إجمالي المبلغ المنصرف لها 846 ألف درهم.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة 338 أسرة تضم 1091 فرداً بمبلغ إجمالي المنصرف 5 ملايين و244 ألف درهم و267 درهم في الأسبوع الأخير من مايو 2021.