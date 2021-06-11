%40 إنجاز تطوير الأنظمة الأمنية في «إصلاحية دبي»

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وآخرها تحقيق نسبة إنجاز 40% في مشروع تطوير الأنظمة الأمنية بمجمع السجون وتعزيز وتقوية أداء عملياتها الإدارية والتحكم الأمني.

وأوضح معاليه، أن مسؤولية القيادة العامة لـ«شرطة دبي» كبيرة في مجال رعاية حقوق الإنسان، وما نقدمه لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية يُعتبر فرصة كبيرة لعكس الصورة المشرقة عن الدولة في هذا المجال، مؤكداً الاهتمام بتقديم كافة الخدمات للنزلاء وحفظ حقوقهم التعليمية والصحية والتدريبية وغيرها، موجهاً في الوقت ذاته إلى ضرورة الاهتمام ببيئة العمل الداخلية للموظفين من خلال الاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونائبه العقيد مروان جلفار، والعقيد صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، وعدد من الضباط.

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول المؤشرات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأبرز الإحصاءات والإنجازات التي تحققت في العام الماضي، والإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة «كوفيد- 19» في الإدارة، من خلال إدارة شؤون النزلاء، واستحداث مبنى للعزل الصحي، وتخصيص مبنى الأحداث للنزلاء المُخالطين، إذ لم تسجل الإدارة أية حالات وفاة بين النزلاء بسبب فيروس «كوفيد- 19».

كما واستمع معاليه إلى شرح حول المقارنات المعيارية بين المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، والسجون الأميركية «ACA»، وأبرز مساهمات الشركاء، وإحصائيات إدارة تنفيذ الأحكام.

واطلع معالي الفريق المري على برنامج تحفيظ القرآن الكريم لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، والذي أسهم في الإفراج عن 278 نزيلاً من الرجال والنساء خلال العام الماضي، بعد استفادتهم من عفو القرآن الكريم.

كما واطلع معاليه على استمرارية الأعمال خلال جائحة «كورونا»، واستمع معاليه لشرح حول المستفيدين من الدورات التدريبية، واطلع على برنامج رعاية أبناء النزيلات، وخدمة الرعاية الصحية، إضافة إلى الإحصائيات الخاصة بإدارة حراسة السجون، وإدارة الإمداد والتجهيزات، ومشروع تطوير الأنظمة الأمنية، ومشروع مركز إيداع الأحداث، والجدول الزمني للانتهاء من مختلف المشروعات.

وتقدم معالي الفريق المري بالشكر الجزيل خلال اتصال عن بُعد، لعدد من الداعمين مادياً ومعنوياً للمؤسسات العقابية والإصلاحية في مختلف الفعاليات والبرامج الخاصة بالنزلاء.

وفي ختام برنامج التفقد، كرم معالي الفريق المري كوكبة مميزة من مرتب إصلاحية دبي والشركاء الخارجيين ضمن مبادرة «تفتيش الخمسين» التي تهدف إلى خلق نوع من التميز الوظيفي بين الموظفين

كما وكرم معاليه عددا من المنتسبين، مثمناً جهودهم وحرصهم على التميز في أداء مهامهم الوظيفية المُختلفة.