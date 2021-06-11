التحول الرقمي بـ «شرطة الرمس» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد العقيد أيمن حسن العوبد رئيس مركز شرطة الرمس الشامل حرص«شرطة رأس الخيمة» ودعمها اللامحدود اللازمة لتحقيق توجهات وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم خدمات رقمية ذكية بأعلى معايير الجودة والشفافية، من خلال توفير كافة الإمكانيات والموارد اللازمة لتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، والذي يعد من أهم الأولويات التي تسعى وزارة الداخلية إلى تجسيدها، والتركيز عليها من خلال التعرف على احتياجات وتوجهات المتعاملين.وفي هذا الإطار، أطلق مركز شرطة الرمس الشامل، مبادرات وأنشطة عدة تدعم توجه القيادة للتحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات عبر المنصات والتطبيقات الذكية الرامية لذلك.

كما استحدث المركز أدوات متعددة في دعم التحول الرقمي كشاشة عرض رقمية توعوية لإرشاد جميع فئات المتعاملين، مثل أصحاب الهمم بكيفية استخدام التطبيق الذكي والموقع الالكتروني بلغة الاشارة وابراز للخدمات ذات الأولوية، كما حرص المركز على إعداد دليل خدمات رقمي تفاعلي مميز يبرز الخدمات بقنوات تقديم الخدمة كافة.

وأطلق المركز منصة ذكية متكاملة تشمل «حاسب آلي ذاتي الخدمة مزود بجميع القنوات الرقمية كالتطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، ومنصة الاستبيان الإلكتروني ومنصة المقترحات والشكاوى والنظارة الافتراضية الخاصة بتوعية المتعاملين، بالإضافة إلى «منصة ذكية لألعاب الأطفال» تتوافر بها جميع الخدمات الرقمية التي تعنى بإرشاد المتعاملين وتوعيتهم وتوجيههم على استخدام القنوات الرقمية.