«شرطة الشارقة» تطلع نظيرتها في دبي على «الحي الآمن»

الشارقة (وام)

أطّلعت القيادة العامة لشرطة الشارقة نظيرتها في دبي على مبادرة «الحي الآمن» والنتائج الطموحة التي حققتها وفق أفضل الممارسات المطبقة في المجال الأمني بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال لقاء عُقد عبر الاتصال المرئي بين الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة الشارقة ومركز استشراف المستقبل، ومجلس مراكز الشرطة والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي.

شارك في اللقاء العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد إبراهيم مصبح العاجل نائب المدير العام، والعميد دكتور عبدالله بن سلطان مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بشرطة دبي وعدد من الضباط في القيادتين.

وأثنى العميد السركال على التعاون المشترك، ومستوى التنسيق العام وتكاملية الأدوار في تحقيق نتائج عالية الجودة تخدم الأهداف الاستراتيجية المنسجمة والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

بدوره، ثمّن العميد الدكتور عبدالله بن سلطان جهود شرطة الشارقة في المجال الأمني والتعاون الاستراتيجي البناء، مشيراً إلى أن عقد المقارنات المعيارية يسهم في تطوير المشاريع وتبادل المعرفة والخبرات، ويعزز مسيرة التميز والتطوير التي تنتهجها القيادتان بالشارقة ودبي.