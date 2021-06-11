نقض حكم في قضية متسبب في حادث مروري

أبوظبي (الاتحاد)

قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم في قضية متسبب في حادث مروري أسفر عن موت قائد دراجة هوائية. وأوضحت أن المتوفى قام بعبور الطريق بدراجته الهوائية من مكان غير مخصص لعبور المشاة ومن دون تبصر وحذر وهو ما أيده مخطط الحادث الذي أشار إلى أن المتوفى دخل الشارع من دون تبصر بقصد الانتقال إلى الطرف الآخر، ومن دون مراعاة لحالة الطريق ومن دون التقيد بعلامات السير والضبط المروري.

وتدور حيثيات القضية حول أن النيابة العامة أسندت للمتسبب في الحادث، تسبب بخطئه في موت الضحية، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، مما أدى الى وقوع الحادث وإصابة المتوفى بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أنه كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المتسبب في الحادث قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المتوفى قد قام بعبور الطريق بدراجته الهوائية من مكان غير مخصص لعبور المشاة .