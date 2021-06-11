عبدالملك القاسمي يستقبل وفد نادي التراث

رأس الخيمة (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في الاهتمام بإحياء تراث الآباء والأجداد وبجهود المغفور له، بإذن الله، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مؤسس نادي تراث الإمارات ورؤيته في التميز وجودة الأداء للمحافظة على التراث الوطني، ومشيداً برسالة النادي في العمل الجاد والمثابر لترسيخ التراث الوطني ونقله إلى الأجيال الواعدة.

جاء ذلك خلال استقباله في مجلسه في منطقة الزهراء برأس الخيمة صباح اليوم وفد نادي تراث الإمارات، برئاسة فاطمة مسعود المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، وضم سعيد علي المناعي مدير إدارة الأنشطة، وبدر عبدالكريم الأميري المدير الإداري بالمركز.

وقد كرم الوفد معاليه بدرع النادي ومجموعة إصداراته الحديثة، تقديراً لجهود معاليه الواضحة في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد ومبادرات سموه العديدة.

وأكد معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، أولى تراث دولة الإمارات وعادات وتقاليد شعبها الأصيل كل الاهتمام والرعاية، وبذل جهوداً دؤوبة من أجل الحفاظ عليه ودمجه في نسيج الحياة المعاصرة وتطويره بما يلزم من الطرق العلمية الحديثة.

وأثنى معالي الشيخ عبدالملك بن كايد بن محمد القاسمي، خلال اللقاء، على الإنجازات المهمة التي تحققت خلال إشراف المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بشكل مباشر على مختلف الفعاليات التراثية والثقافية التي كان ينظمها نادي تراث الإمارات، مؤكداً أن المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ضرب مثالاً رائعاً في الثقافة والقيادة والعمل الطموح من أجل صون الهوية الوطنية والمحافظة على ثوابتها، وإعداد أجيال متسلحة بالعلم والتراث، والانتماء للوطن وعشق التراث، وذلك بفضل رؤيته الحكيمة التي تولى تنفيذها نادي تراث الإمارات والمراكز البحثية والعلمية التابعة له.

وأثنى معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي على جهود نادي تراث الإمارات في المحافظة على تراث دولة الإمارات وتثقيف الأجيال بتراث الآباء والأجداد وتنظيم وتطوير الأنشطة المتعلقة بتراث الدولة وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتراث الإمارات والأدب الشعبي، مثل الشعر والقصص والأمثال.

كما بارك معاليه جهود النادي في نشر الوعي الفكري والثقافي لتعميق الحس الوطني لدى الأبناء وحرص النادي على تأكيد الالتزام بتراث الآباء والأجداد، وإثراء النفس بكل معطيات الثقافة والمعرفة والعلوم المتعلقة بذلك ومبادرات النادي في تنظيم المعارض المتعلقة بالجانب التراثي.

وأشاد بجهود مركز زايد للدراسات والبحوث بالنادي في تعميق الدور الذي يقوم به نادي تراث الإمارات في مجال المحافظة على تراث الآباء والأجداد من خلال البحث العلمي وتنظيم الأنشطة التراثية وتطويرها، ونشر الوعي الفكري بالتراث وأهميته وإجراء الدراسات والبحوث التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى تهيئة كوادر مؤهلة من المواطنين الباحثين، بما يضمن تحقيق أهداف النادي.

واستمع لشرح تفصيلي من وفد نادي تراث الإمارات حول أهم المبادرات والخطط المستقبلية للنادي والتي تهدف إلى حفظ وصون التراث بكل أشكاله، ونقله للأجيال الناشئة وتعزيزه في نفوسهم وتعريف الآخرين به، ودعم الثقافة التراثية ورفدها بكل ما يعزز انتشارها ويدعم حيويتها.

وقام وفد النادي بجولة تفقدية في متحف معاليه الشخصي الذي يعد من أكبر المتاحف التراثية الشخصية في المنطقة، ويضم أكثر من 40 ألف قطعة تراثية تمثل تاريخ الإمارات، كما اطلع الوفد على المكتبة الأدبية لمعاليه التي تضم مجموعة من الدواوين الشعرية الخاصة به وبالمغفور له، بإذن الله، الشيخ الدكتور سعود بن كايد القاسمي.